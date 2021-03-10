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​"Укренерго" почало будувати нову підстанцію для передмістя Києва

Вартість проєкту - близько 32 млн доларів.

​"Укренерго" почало будувати нову підстанцію для передмістя Києва
Фото: ua.energy

"Укренерго" оголосила про початок будівництва нової підстанції 330 кВ "Західна" біля села Гореничі під Києвом.

На сайті компанії повідомляється, що нова підстанція має забезпечити додаткову потужність для західної частини Києва та Київської області та підвищити надійність електропостачання цих районів з урахуванням їх розбудови.

"Наразі на майданчику проводяться випробування залізобетонних паль, а на корейському заводі Hyosung Heavy Industries вже розпочалися заводські випробування елегазового комплектного розподільчого пристрою 330 кВ. Очікуване завершення будівництва – жовтень 2022 року", – розказала керівник проекту Марія Сидорко.

Проєкт реалізують за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, зекономлених за результатами реалізації проекту будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська. Генеральний підрядник – консорціум корейських компаній Posco International & Hyosung.

Вартість будівництва близько 32 млн доларів. 

Згідно з даними сайту "Укренерго", на території Київської області працюють ще п'ять 330 кВ підстанцій ("Білоцерківська", "Броварська", "Нивки", "Новокиївська" і "Північна"), а також 750 кВ підстанція "Київська".

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