Метінвест і Ferrexpo виступили проти підвищення тарифу "Укренерго" і пропонують перевірити обсяги дотацій "зеленим" енергетикам

Представники промислових підприємств України виступають категорично проти підвищення на 7,5% з 1 квітня 2021 року тарифу на транспортування електроенергії.

Представники промислових підприємств України виступають категорично проти підвищення з 1 квітня 2021 року тарифу на транспортування електроенергії мережами НЕК "Укренерго" на 7,5%, до 316,08 грн/МВт-ч, і пропонують Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити обсяги необхідних субсидій "зеленим" енергетикам у поточному році.

"Полтавський ГЗК виступає категорично проти цього підвищення. З грудня 2016 року тариф "Укренерго" виріс з 52,51 грн до 293,93 грн/МВт-ч, тобто на 460%. Разом з пропозицією чергового підвищення тарифу до 316 грн/МВт-ч менш ніж за півтора роки складе 500%. У результаті додаткові витрати ПГЗКа складуть близько 60 млн грн на рік", - йдеться у листі Полтавського ГЗК на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Згідно з документом, також незрозумілою є причина підвищення - покриття боргів перед суб'єктами господарювання, які виробляють електроенергію за "найбільшим у Європі і абсолютно неконкурентоспроможним зеленим тарифом".

"Вважаємо недопустим дотування окремих галузей чи підприємств за рахунок промисловості та роздрібних споживачів, які змушені оплачувати завищені та неринкові енерготарифи", - констатується у листі ПГЗК, що належить компанії Ferrexpo.

Металургійний комбінат ММК ім. Ілліча, що входить до найбільшої гірничо-металургійної групи "Метінвест" вказує в листі, що підвищення тарифу "Укренерго" призведе до додаткових витрат більш ніж на 20 млн грн на рік, унаслідок чого очікується зростання цін на сировину та продукцію машинобудівельних підприємств. Для ММК ім. Ілліча це призведе до погіршення фінансового становища, вимиванню оборотних коштів та, як наслідок, скорочення обсягів виробництва, інвестицій і зайнятості.

На ММК ім. Ілліча вказують, що у період пандемії, коли більшість країн посилили свої заходи протекції, завданням української держави є підтримка стратегічних галузей економіки, а не посилення тиску на них.

Згідно з документом, підвищення тарифу "Укренерго" на 7,5% мотивується тим, що додаткові 3 млрд гривень необхідно спрямувати на виплату кредитів, взятих для розрахунку із "зеленими" енергетиками.

"Але підтримка відновлюваної енергетики - це обов'язок держави, і ми вважаємо помилковим та небезпечним включати ці витрати в тариф "Укренерго". Водночас є можливість скоротити витрати на "зелених" енергетиків на 20% за рахунок державного фінансування. Підстави для цього прописані в законі 810-XI, тому НКРЕКП варто наполягати на включенні додаткових 14 млрд грн до держбюджету на 2021 рік", - підкреслюється у листі ММК ім. Ілліча.

Федерація роботодавців України, яка представляє інтереси близько 8,5 тис. підпримств, що сукупно генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн людей, пропонує НКРЕКП не підвищувати тариф "Укренерго" та звернутися до уряду України з ініціативою внести зміни в держбюджет на 2021 рік і передбачити фінансування спецзобов'язань "Укренерго" на рівні 11,531 млрд грн шляхом випуску 5-річних ОВДЗ для розрахунку з "зеленими" енергетиками.

Крім того, ФРУ вказує на необхідність закласти в держбюджет-21 додаткові 3,543 млрд грн у вигляді фіндопомоги "Укренерго" для обслуговування кредитів, узятих у січні для розрахунку з "зеленими" енергетиками.

Загалом усі промисловці виступили за те, щоб залишити тариф "Укренерго" на поточному рівні, розглянути можливості його зниження, а також перевірити необхідний обсяг субсидій для фінансування "зелених" тарифів з врахуванням поточних тенденцій на ринку електроенергії та динаміки розвитку "зеленої" енергетики.