​Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з квітня збільшиться на 7,5%

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг на засіданні в середу погодила підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 1 квітня.

Він збільшиться з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год, або на 7,5%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це погодження. Всіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 грн/МВт-год", - заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Підставою для підвищення тарифу стало включення в його структуру додатково 1,495 млрд грн витрат на виплату відсотків за кредитами держбанків на 10,25 млрд грн, залучених оператором системи передачі для розрахунків з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок").

У той же час Нацкомісія відмовилася включити в тариф 11,35 млрд грн дефіциту на фінансову підтримку "ГарПока" в рамках ПСО для розрахунків з "зеленою" генерацією. Комісія аргументувала своє рішення тим, що кошти в рамках бюджетної програми "Фінансова підтримка гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел" можуть бути включені до державного бюджету України до кінця 2021 року.

"Поки ми не включаємо як мінімум 20% суми в тариф «Укренерго», але відсотки я не бачу можливості не включити", - констатував Тарасюк.

Чинний тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" в розмірі 293,93 грн/МВт-год був встановлений постановою НКРЕКУ №2353 від 9 грудня 2020 року.

Підвищення тарифу впливає в першу чергу на промислових споживачів та інших учасників ринку, окрім населення. Можливим наслідком збільшення тарифу може бути зростання цін на товари та послуги.