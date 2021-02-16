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​Мільйони жителів південних штатів США залишилися без електрики через негоду

Наразі без світла залишаються більше 4 млн осіб, з них в Техасі - понад 3,6 млн.

​Мільйони жителів південних штатів США залишилися без електрики через негоду
Фото: Suchat Pederson

Мільйони жителів південних штатів США через надзвичайно холодну погоду залишилися без електрики, найбільше постраждав Техас.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наразі без світла залишаються більше 4 млн осіб, з них в Техасі - понад 3,6 млн.

Як повідомляє Associated Press, погода зірвала поставки 400 тис. доз вакцини проти COVID-19, відклавши їх прибуття принаймні до середи.

За даними FlightAware, по всій країні затримано понад 3 тис. авіарейсів, більше половини з них - в Техасі. У Х'юстоні офіційні особи заявили, що злітно-посадочні смуги аеропорту Буша будуть закриті щонайменше до вівторка.

У 24 американських містах у понеділок температура опустилася до рекордно низьких показників. У неділю ввечері президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Техасі.

Нагадаємо, 12 лютого в американському штаті Техас на слизькій дорозі зіткнулися 133 автомобілі. Загинули дев'ятеро людей, постраждали близько 60.

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