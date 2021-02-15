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Україна отримала дозвіл на виліт застряглих на Занзібарі туристів, - Криклій

"Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ".

Україна отримала дозвіл на виліт застряглих на Занзібарі туристів, - Криклій
Фото: пресс-служба

Турецька влада видала дозвіл на виліт із Занзібару літака SkyUp із українськими туристами. Борт прямуватиме на Київ через турецьку Анталію.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо”, - повідомив Криклій.

Нагадаємо, що через поломку літака близько 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. Міністерство внутрішніх справ і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якомога швидше повернути їх в Україну.

Серед 180 українців, які через поломку літака застрягли на Занзібарі, - голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дівчина Анастасія Зінченко.

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