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Китай обійшов США за обсягом торгівлі з Євросоюзом

Обсяг зовнішньоторговельного товарообігу ЄС з КНР  склав 586 млрд євро.

Китай обійшов США за обсягом торгівлі з Євросоюзом
Фото: EPA/UPG

У 2020 році Китай вийшов на перше місце в списку найважливіших торговельних партнерів Європейського Союзу, випередивши Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані Євростату.

Обсяг зовнішньоторговельного товарообігу ЄС з КНР минулого року склав 586 млрд євро. Обсяг торгівлі з США за той же період досяг 555 млд євро.

Незважаючи на проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу, показники товарообігу ЄС та Китаю зросли. При цьому обсяг європейського експорту в Китай збільшився на 2,2%, до 202,5 млрд євро, імпорту з КНР - на 5,6%, до 383,5 млрд євро. Експорт ЄС у США за підсумками минулого року скоротився на 8,2%, до 353 млрд євро, імпорт американських товарів і послуг знизився на 13,2%, до 202 млрд євро.

На третьому місці - Великобританія, на п'ятому - Росія

Нагадаємо, у квітні 2019 року ЄС і Китай у спільній заяві за підсумками двостороннього саміту підтвердили своє стратегічне партнерство.

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