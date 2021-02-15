Найбільше місто Нової Зеландії закрили на карантин через три випадки коронавірусу

Найбільше місто Нової Зеландії Окленд вперше за півроку закрили на триденний карантин через три нові випадки коронавірусу невідомого походження. Про це повідомляє Голос Америки. Обмеження передбачають режим самоізоляції.

"Я прошу людей Нової Зеландії й надалі бути сильними та люб’язними. Я знаю, що ми почуваємось однаково, коли це трапляється. У нас всіх є це відчуття "тільки б не знову". Але пам’ятайте, ми пройшли через це раніше, і це означає, що ми знаємо, як з цього вибратись - а це разом", - заявила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Нова Зеландія була успішним прикладом стримування COVID-19. У країні вдалось зупинити поширення коронавірусу, там навіть відновили великі концерти та масові спортивні події, а також зняли обов'язкові вимоги безпеки.

Карантин у Окленді почався опівночі. В інших частинах країни також посилили заходи безпеки, але локдауну вводити не будуть. За словами чиновників, нові випадки COVID-19 зафіксували в сім’ї жінки, яка працює в компанії, що займається пранням для авіаліній. Як повідомляється, жінка не піднімалася на борт літаків, і зараз медики намагаються з’ясувати, яким чином вона могла заразитися.

Згідно з вимогами країни, всі мандрівники по прильоту в Нову Зеландію обов’язково мають проходити двотижневий карантин. Хоча й траплялися поодинокі випадки зараження, але здебільшого це дозволило відслідкувати та стримати вірус.

У Новій Зеландії проживає близько 5 мільйонів людей. За весь час пандемії там зафіксували приблизно 2300 випадків зараження коронавірусом та 25 смертей від COVID-19.

Минулої осені у Новій Зеландії на чотири тижні перенесли вибори після першого за 102 дні спалаху коронавірусу.