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Кількість випадків коронавірусу у світі зросла 109 188 545

Від ковіду померло 2 407 128 осіб.

Кількість випадків коронавірусу у світі зросла 109 188 545
Фото: EPA/UPG

Станом на 14 лютого кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 109 188 545.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ковіду померло 2 407 128 осіб, одужало – 81 229 521 людей.

Зараз на ковід хворіє 25 401 642 осіб, 98 651 (0,4%) – у важкому стані.

Найбільше хворих у США – 28 199 763, від наслідків хвороби померло 496 065 мешканців. В Індії кількість випадків становить 10 906 244, смертей – 155 692.

Третя в антирейтингу Бразилія: тут на ковід захворіло 9 811 255 осіб, летальних випадків зафіксовано 238 647.

Україна на 17-му місці в з 1 271 143 випадками ковіду, померло 24 330 людей.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

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