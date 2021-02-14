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Заступник речниці Джо Байдена подав у відставку

Ті Джей Дакло погрожував "знищити" журналістку.

Заступник речниці Джо Байдена подав у відставку
Фото: wall.alphacoders.com

У Білому домі оголосили про відставку заступника прессекретарки президента США Ті Джей Дакло, якому закидали погрози журналістці.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на речницю президента США Джен Псакі.

"Ми віддано намагаємося кожного дня відповідати встановленим президентом стандартам у ставленні до інших з гідністю та повагою (...) у наших словах та діях", - йдеться в її заяві.

Дукло написав у Twitter, що "жодними словами не можна описати мій жаль, моє збентеження та мою огиду до власної поведінки".

Ще у п'ятницю, 12 лютого, Білий дім відсторонив речника від роботи на тиждень без нарахування зарплати, і це рішення викликало критику в медіасередовищі.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Дукло погорожував, що "знищить" репортерку веб-сайту Politico та її репутацію. Перед тим журналістка поставила питання про відносини Дукло та репортера новинного сайту Axios.

Згодом представники ЗМІ нагадали Псакі про те, що на інавгурації президент США Джо Байден дав обіцянку звільнити кожного, хто ставитиметься до інших без поваги.

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