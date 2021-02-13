Маріо Драгі очолив італійський уряд (оновлено)

Фото: governo.it

В Італії колишнього главу Європейського центрального банку Маріо Драгі мають сьогодні привести до присяги як прем’єр-міністра країни.

Про це пише dpa-international.com.

73-річний Драгі погодився на посаду під час зустрічі з президентом Італї Серджо Матареллою увечері 12 лютого, поклавши край політичній кризі, яка тривала у країні понад місяць.

Драгі представив журналістам список своїх міністрів, до якого входять в основному політики та деякі ключові технократи.

В уряді залишаться кілька міністрів Джузеппе Конте, зокрема, очільник МЗС Луїджі ді Майо і Міністерства охорони здоров’я – Роберто Сперанца.

Посаду Міністра юстиції має обійняти Марта Картабіа, яка до вересня 2020 року була президентом Конституційного суду. Мінекології керуватиме експерт, фізик Роберто Чінголані.

Нагадаємо, попередній прем'єр Італії Джузеппе Конте подав у відставку у січні 2021 року через політичну кризу.

У середині січня італійська коаліція втратила більшість у Сенаті після виходу з неї партії колишнього прем'єра Маттео Ренці "Італія Віва".

Конте очолював італійський уряд з 2018 року.

Фото: governo.it

Оновлення 16:25. Маріо Драгі склав присягу як новий очільник уряду Італії, пише reuters.com.

Його кандидатуру не підтримала лише одна з основних партій країни.

Новий уряд закликали протистояти коронавірусу та економічному спаду.

“Йому (Драгі, – ред.) доручено розробити план відновлення Італії після пандемії, і він повинен негайно вирішити, як витратити понад 200 мільярдів євро (240 мільярдів доларів) з фондів Європейського Союзу, націлених на відновлення економіки”, – йдеться у повідомленні.

Якщо йому все вдасться, Драгі, найімовірніше, підтримає всю єврозону, яка давно занепокоєна проблемами Італії. Успіх також доведе скептично налаштованим північним союзникам Італії, що, допомагаючи біднішому півдню, вони зміцнять весь блок.

Однак новий прем’єр стикнеться з величезними проблемами. Італія переживає найгірший спад з часів Другої світової війни, сотні людей досі щодня вмирають від ковіду, кампанія вакцинації йде повільно, і у нього мало часу, щоб розібратися у всьому.