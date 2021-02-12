Будівництво "Північного потоку-2" відновлять наступного тижня - Spiegel

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" в водах Данії буде відновлене наступного тижня.
Про це повідомила газета Spiegel з посиланням на джерела.
Як повідомляє видання, минулими вихідними будівельні роботи у виключній економічній зоні Данії в Балтійському морі були поновлені. Однак вже через кілька сотень метрів російському трубовкладальному судну "Фортуна" довелося згорнути роботи через холодний атмосферний фронт.
У пресслужбі компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG повідомили російському виданню РБК, що не можуть надати детальну інформацію про будівництво.
"Про подальші плани ми повідомимо додатково", - зазначили в компанії.
Прокладка "Північного потоку - 2" в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року після введення американських санкцій проти компаній, які надають послуги з будівництва цього газопроводу.
Іноземні підрядники після цього вийшли з проєкту, і "Газпром" був змушений добудовувати газопровід власними силами. У грудні 2020 року "Фортуна" побудувала 2,6 км труби в винятковій зоні Німеччини.
Нагадаємо, що "Північний потік-2" буде складатися з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Він веде від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Газогін готовий на 94%.
Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід треба добудувати, але останнім часом в країні почали обговорювати механізм, який дозволятиме зупиняти поставки газу, якщо Росія використовуватиме трубу проти України.
Контракт на транзит російського газу через Україну діє до кінця 2024 року. Гарантований об'єм прокачування - 65 млрд кубометрів у 2020 році і по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.