Будівництво "Північного потоку-2" відновлять наступного тижня - Spiegel

Минулого тижня будівельні роботи в Балтійському морі були поновлені, однак їх довелося згорнути через погодні умови.

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" в водах Данії буде відновлене наступного тижня.

Про це повідомила газета Spiegel з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, минулими вихідними будівельні роботи у виключній економічній зоні Данії в Балтійському морі були поновлені. Однак вже через кілька сотень метрів російському трубовкладальному судну "Фортуна" довелося згорнути роботи через холодний атмосферний фронт.

У пресслужбі компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG повідомили російському виданню РБК, що не можуть надати детальну інформацію про будівництво.

"Про подальші плани ми повідомимо додатково", - зазначили в компанії.

Прокладка "Північного потоку - 2" в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року після введення американських санкцій проти компаній, які надають послуги з будівництва цього газопроводу.

Іноземні підрядники після цього вийшли з проєкту, і "Газпром" був змушений добудовувати газопровід власними силами. У грудні 2020 року "Фортуна" побудувала 2,6 км труби в винятковій зоні Німеччини.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" буде складатися з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Він веде від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід треба добудувати, але останнім часом в країні почали обговорювати механізм, який дозволятиме зупиняти поставки газу, якщо Росія використовуватиме трубу проти України.

Контракт на транзит російського газу через Україну діє до кінця 2024 року. Гарантований об'єм прокачування - 65 млрд кубометрів у 2020 році і по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.