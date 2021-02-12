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Американського виробника зброї Colt купила чеська компанія

Вартість угоди склала 220 млн доларів США.

Американського виробника зброї Colt купила чеська компанія

Чеська компанія з виробництва вогнепальної зброї Ceska zbrojovka купила 100% акцій американської фірми Colt. Вартість угоди склала 220 млн доларів США.

Про це говориться в повідомленні чеської компанії.

Колишній власник також отримав більше 1 млн акцій Ceska zbrojovka.

Чеська компанія заявила, що очікує закриття угоди в ІІ кварталі 2021 року.

"Злиття фірм повністю відповідає нашій стратегії стати лідером у виробництві стрілецької зброї і ключовим партнером для збройних сил. Ми пишаємося, що підключили до своїх активів Colt, який вже понад 175 років тісно взаємодіє з армією США", - наводить пресслужба слова гендиректора чеської фірми Лубоміра Коваржика.

Colt була заснована в 1836 році. Револьвери і пістолети компанії популярні в усьому світі. У 2015 році Colt збанкрутувала після втрати держконтрактів на поставку зброї.

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