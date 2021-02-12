У США продали хмарочос компанії Коломойського, - ЗМІ

Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Ціну угоди не вказано, повідомляє LIGA.net з посиланням на локальне видання Crain'sCleveland.

У січні глава K&D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за 17 млн доларів США.

Тепер 22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати. Дев'ять поверхів будівлі повинні зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сама будівля та її гараж потребують ремонту.

Виручка від продажу буде зберігатися на депонуванні, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим у судовий процес.

Приблизно з 2008 по 2015 рік компанія Optima була одним з найбільших орендодавців у центрі Клівленда. Згідно з протоколами суду, їй належало понад 2 млн квадратних футів офісних площ, а її інвестиції в Клівленді становили понад 100 млн доларів. Хмарочос 55 Public Square компанія купила в 2008 році за 34 млн доларів.

Торік у грудні Мін'юст США подав третій позов про конфіскацію активів Коломойського і Боголюбова,звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді.

Американське слідство встановило, що гроші, які були використані в цій угоді, взяли в ПриватБанку для розвитку бізнесу Південного ГЗК - видобутку та збагачення залізної руди. Натомість вони пішли на купівлю нерухомості у США зовсім іншою компанією - Optima 55 Public Square.

Позов було подано через кілька днів після того, як Optima 55 Public Square домовилася про продаж будівлі.

Прокуратура США заявила, що в період з 2008 по 2016 рік Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній у кіпрському офісі ПриватБанку, перш ніж переказати гроші в Сполучені Штати.

Раніше такі звинувачення Коломойського і Боголюбова стосувалися власності в Кентуккі і Техасі. Загалом, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість у трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 6 серпня США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах і в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

У травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.