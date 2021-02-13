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Допит Ситника і Калужинського скасували через "пізнє повернення з Брюсселю"

Генпрокурор України Ірина Венедіктова вчора пізно ввечері повернулась з Брюсселю.

Допит Ситника і Калужинського скасували через "пізнє повернення з Брюсселю"
Фото: Макс Требухов

Допит директора НАБУ Артема Ситника і начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського скасували.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

“Допит Ситника та Калужинського відміняється. Вчора пізно ввечері повернулась з Брюселю. Думала, що в мене графік був насичений”, – написала вона.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора викликав старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського і директора НАБУ Артема Ситника на допит 15 лютого в якості свідків у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась

Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Третій підозрюваний - заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. 

Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

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