Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ГоловнаПолітика

Європарламент підтримав створення Кримської платформи

Заклик до керівництва і держав-членів ЄС надавати сприяння в її розвитку міститься у доповіді ЄП.

Європарламент підтримав створення Кримської платформи
Фото: Baltnews

Європейський парламент підтримав заснування Кримської платформи і закликав високопосадовців Євросоюзу та держави-члени ЄС надати цій ініціативі всю необхідну підтримку.

Про це йдеться у доповіді Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

"Європейський парламент підтверджує свій заклик щодо (створення) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС; закликає віцепрезидента Єврокомісії/Високого представника Євросоюзу та держави-члени ЄС надати усю необхідну підтримку у заснуванні міжнародної Кримської платформи, що забезпечуватиме координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити Меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї платформи", - сказано в документі.

Нагадаємо, що Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова. З 27 лютого 2014 український Крим є тимчасово окупованим РФ.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. 

Наприкінці грудня Кулеба зазначав, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.

Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також