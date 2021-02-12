Європарламент підтримав створення Кримської платформи

Заклик до керівництва і держав-членів ЄС надавати сприяння в її розвитку міститься у доповіді ЄП.

Європейський парламент підтримав заснування Кримської платформи і закликав високопосадовців Євросоюзу та держави-члени ЄС надати цій ініціативі всю необхідну підтримку.

Про це йдеться у доповіді Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

"Європейський парламент підтверджує свій заклик щодо (створення) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС; закликає віцепрезидента Єврокомісії/Високого представника Євросоюзу та держави-члени ЄС надати усю необхідну підтримку у заснуванні міжнародної Кримської платформи, що забезпечуватиме координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити Меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї платформи", - сказано в документі.

Нагадаємо, що Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова. З 27 лютого 2014 український Крим є тимчасово окупованим РФ.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Наприкінці грудня Кулеба зазначав, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.

Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня.