"Європейська Солідарність" вимагає скасувати штрафи за вогонь у відповідь

«Європейська Солідарність» вимагає від президента Володимира Зеленського припинити подальше відведення військ і скасувати штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації. Про це у відеозверненні заявив народний депутат, Герой України, командувач Десантно-штурмових військ (2015-2019), командир 95-ї бригади генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Він також закликав ухвалити зміни до бюджету, в яких передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців; опрацювати державне оборонне замовлення на 2021 рік, не допустити зволікань із його виконанням.

«2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Бо міцний мир можливий лише тоді, коли у тебе є потужні і оснащені Збройні Сили», – наголошує Забродський.

Він також зауважив, що влада зобов’язана почати здійснювати кроки для реалізації закріпленого в Конституції курсу на набуття повноправного членства в НАТО та ЄС.

Забродський нагадав, що за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації в зоні ООС.

«Регулярно гинуть українські воїни. Наприкінці січня у Донецьку відбулося збіговисько під гаслом «Русский Донбасс». Вони говорили про захоплення усієї Донеччини та Луганщини, знову марили Новоросією і навіть погрожували «звільнити» усю Україну. Як бачимо, Москва використовує відносне перемир’я, лише щоби краще підготуватися до наступних атак», – переконаний генерал.

«Спроба умиротворення агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру – провалилася. Два роки довели фейковість і аморальність передвиборчих заяв кандидатів-демагогів що війна, мовляв, триває тому, що на ній хтось заробляє. Війна триває тому, що так хоче Путін. Сподіваємось, це вже зрозуміло для всіх», – резюмує Михайло Забродський.