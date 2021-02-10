Турчинов: Порошенко міг би стати прем'єром у випадку перевиборів Ради

"ЄС" пропонує "слугам" віддати тягар, який вони не можуть тягнути.

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що лідер партії Петро Порошенко міг би погодитися на посаду прем'єр-міністра України. Але для цього, сказав Турчинов в інтерв'ю "BBC Україна", потрібно провести перевибори в Верховну Раду.

Відповідаючи на питання, чи може "Європейська солідарність" теоретично увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу", якщо ця політсила запропонує такий варіант, Турчинов припустив, що це можливо.

"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - сказав він.

Турчинов додав, що у нього "великі сумніви щодо такого прозріння" і тому він виступає за об'єднання "конструктивних сил".

"Одна із задач, чому я погодився очолити штаб "Європейської солідарності" - це якраз спроба об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоби взявши більшість у Верховній Раді, сформувати компетентний уряд і забезпечити динамічний розвиток країни, її європейську та євроатлантичну інтеграцію", - пояснив політик.

Він сказав, що Порошенко "достатньо підготовлений" для того, щоб очолити такий уряд, але для цього потрібні дочасні вибори.

"Далі будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", - додав Турчинов.

Порошенко є п'ятим президентом України. В його біографії є досвід роботи на посадах міністра економіки (2012), міністра закордонних справ (2009-2010), секретаря РНБО (2005).

Він був депутатом Верховної Ради п'яти скликань, в тому числі поточного, дев'ятого.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це в Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

Але насправді "Слуга народу" не має достатньої кількості голосів. За підрахунками Комітету виборців України, тільки 37 з 230 законів, ухвалених Верховною Радою в 2020 році, "слуги" могли б прийняти самі.

Станом на грудень 2020 року фракція давала за прийняті закони в середньому тільки 211 голосів.