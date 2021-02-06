Петро Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО

Рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.

Такий покроковий план євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади оголосив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні, йдеться у повідомленні пресслужби.

Порошенко нагадав, що рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

"За моєї ініціативи Верховна Рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. І це сталося рівно два роки тому. Пригадуєте, хтось пропонував тоді "новий курс". Хтось питав: "Какая разница?". Тому й зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі", – зазначає Порошенко.

Він додав, що влада має бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції.

"Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші стосунки з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", – зауважує Петро Порошенко.

На його думку, перше, що треба зробити, – припинити знищення антикорупційної інфраструктури. "Гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - пояснив він.

Cлід реалізувати Дорожню карту судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу і НАТО – наголошує п’ятий Президент.

Також слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах та отримати план дій щодо членства в НАТО.

Саме ПДЧ запускає механізм приєднання України до Альянсу – зазначає п’ятий Президент.

"Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписати в цей графік, куди більшою мірою залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів в необхідності не озиратися на Росію", – вважає він.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний – потрібні кроки для зміцнення довіри з партнерами по НАТО: "Такі як наприклад, розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців. Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, в тому числі із розвідувального товариства, що у нас секрети більше не «течуть» в Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру", – зауважив Порошенко.

П’ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід своєї команди, яка здобула безвіз.