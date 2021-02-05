Голова КСУ, якого не пускають в приміщення суду, перейшов на дистанційну роботу

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький перейшов на дистанційну роботу, бо співробітники Управління державної охорони не пускають в приміщення суду.

Про це повідомили в КСУ агентству "Укрінформ".

"У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться в повідомленні суду.

Це означає, що Тупицькому продовжать платити зарплату в повному обсязі.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин, але, незважаючи на це, УДО все одно перестало пускати його в суд.