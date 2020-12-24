Тупицькому підготували підозру в одній зі справ судді-втікача Татькова

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

При цьому в офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.

За даними LIGA.net, Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри.

Видання оприлюднило копію документа.

Справа, яка вказана у повістці, стосується заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Згідно з матеріалами справи, колишній голова Вищого господарського суду України Татьков підозрюється в тому, що у період серпня - жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, з корисливих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

Також Татьков у період вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у Донецьку за попередньою змовою з групою осіб заволодів майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод", власником яких станом на 03.12.2010 стало підприємство - ТОВ "Ексімпром" загальною вартістю понад 40 млн. грн.

Нагадаємо, 21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

У жовтні 2016 року Генпрокуратура повідомила колишньому голову Вищого господарського суду України (2010–2014 роки) Віктору Татькову й колишньому заступнику голови Вищого госпсуду Артуру Ємельянову підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. Татьков та Ємельянов – вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.

Татьков виїхав за кордон на лікування до вручення йому підозри й оселився в Австрії. У 2018 році йому заочно пред'явили нову підозру й оголосили в розшук за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 1 ст. 255 (створення ОЗГ), ч. 4 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 368–2 (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособництво в прийнятті суддею неправосудного рішення), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 2 ст. 376–1 (втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу.

22 серпня 2019 року ВСП повернув ГПУ подання про заочний арешт Татькова. Однак, повідомлялося, що його екстрадиція неможлива.

У вересні минулого року ВАКС заочно заарештував Татькова. У січні 2020 року повідомлялося, що Генпрокуратура призупинила розслідування проти Татькова, але він знаходиться в розшуку.