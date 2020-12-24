У грудні 30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради, - КВУ

У грудні 30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту. Із них 21 народний депутат не проголосував жодного разу за місяць.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Мова йде як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали.

Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак ("Опозиційна платформа – За життя"), Ігор Колихаєв ("За майбутнє"). Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів.

Лише шестеро депутатів взяли участь в усіх 100% голосувань за місяць: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба.

Серед фракцій найнижчі показники голосувань в депутатів ОПЗЖ. В середньому вони взяли участь лише в 36% голосувань. Депутати ВО "Батьківщина" та групи "За майбутнє" в середньому голосували в 48% випадках. У решти фракцій показники вищі: група "Довіра" та "Голос»" (74%), "Європейська солідарність" (77%), "Слуга Народу" (84%).

Нагадаємо, всього за місяць у Раді відбулося 370 голосувань. Депутати прийняли Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", призначили Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, Романа Лещенка - міністром аграрної політики та продовольства України, утворили ТСК з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники. У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому це робити не доведеться.

31 серпня 2020 року на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу" президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти.