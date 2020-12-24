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Заступник голови ОП Татаров пригрозив покарати Ситника, "який зарвався"

Татаров звинуватив керівників НАБУ і САП Артема Ситника та Максима Грищука у фальсифікації справи проти нього. 

Заступник голови ОП Татаров пригрозив покарати Ситника, "який зарвався"
Олег Татаров
Фото: 112

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров пригрозив покарати “правовими методами” керівника НАБУ Артема Ситника.

Про це він написав у Telegram.

Татаров звинуватив керівників НАБУ і САП Артема Ситника та Максима Грищука у фальсифікації справи проти нього. 

"В моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів. Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами. Не може формувати порядок денний країни визнаний судом винним в корупції функціонер, фігурант десятка кримінальних проваджень і залежний від впливу "активістів" самозакоханий чиновник", - написав Татаров.

Нагадаємо, у липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання. Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

18 грудня заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Його підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі фігурують заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

Сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.

Пізніше стало відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу - ДБР. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

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