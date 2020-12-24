Зеленський розказав, з ким ведуть переговори для закупівлі вакцини

Перемовини ведуться " і з Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками".

Влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки до Запорізької області.

"МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини", – цитує главу держави його пресслужба.

За словами президента, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

"Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соцпрацівників, поліцейських тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 грудня затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд гривень з "ковідного фонду" на закупку вакцин.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи. За словами глави представництва України в ЄС Миколи Точицького, вакцину від коронавірусу ЄС надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.