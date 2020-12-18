Шмигаль розповів деталі Національного плану щеплення від ковіду – збираються вакцинувати 50% українців

Основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу, над яким працює МОЗ, є щеплення 50% населення, тобто майже 21 млн людей.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

"Закупити вакцину для всіх одночасно неможливо, тому було визначено пріоритетні групи", - зазначив він.

Вакцинувати українців від ковіду планують на базі існуючих кабінетів щеплень. Станом на грудень їх понад 11 000. Лікарям планують робити щеплення уже в лютому.

"Передбачається створення мобільних бригад та залучення сімейних лікарів. Перші вакцини очікуються в лютому, обговорюємо з виробниками вакцин та з країнами, які уже закупили або виробляють препарати. У березні поставлять 8 млн доз вакцин у межах COVAX, кошти закладено в держбюджет", - повідомив Денис Шмигаль.

Голова уряду додав, що крім державних програм, вакцинуватися від коронавірусу можна буде і в приватному порядку за власний кошт.

Нагадаємо, учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцинувати від коронавірусу в Україні планують у три етапи. На першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

Це будуть медичні працівники, бійці ООС, працівники соцсфери, мешканці інтернатів та будинків для літніх людей.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.

На третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей, але це буде тоді, коли буде помірна доступність до вакцини. Зокрема, вакцинуватимуть людей віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійні групи, які мають вищий ризик захворюваності на коронавірус.