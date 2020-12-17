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У ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу

За минулу добу в армії виявили 199 нових випадків COVID-19.

У ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу
Фото: ukrinform.com

У Збройних Силах України зафіксували 34 летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Херсонській міській лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала.За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в армії виявили 199 нових випадків COVID-19.

Всього у ЗСУ на коронавірус хворіє 3159 людей.

Всього за час пандемії одужало – 9371 особа.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 333 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 85 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні проведено 41 733 тестувань методом ПЛР і виявлено 12 047 випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано 2 997 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки. Від ковіду одужало ще 12 939 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні. Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше. Втім показник госпіталізацій за вчора був рекордним - 3 242. До цього найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом поклали в лікарні 9 грудня - більше 2900 людей.

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