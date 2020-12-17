Саудівська Аравія почала масову COVID-вакцинацію

Жителі повинні зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що у країні розпочалася масова вакцинація населення від коронавірусу.

Про це повідомляє dpa.

Щеплення від коронавірусу вже зробив глава МОЗ Тауфік аль-Рабі.

Минулого тижня влада схвалила використання COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. В середу країна отримала перші дві партії доз вакцин.

Жителі повинні зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ. За добу у ньому зареєструвалося понад 150 тис. людей.

Вакцинація в королівстві проходитиме в три етапи. Спочатку вакцинують людей старше 65 років, медпрацівників та осіб, що мають хронічні захворювання. В рамках другого етапу щеплення зроблять тим, хто старше 50 років. На третьому етапі вакцинуватимуть решту населення.

Раніше влада Саудівської аравії заявила, що вакцини від COVID-19 будуть безкоштовно надаватися громадян країни та іноземцям.

У Саудівській Аравії, де проживає близько 34 мільйонів людей, зафіксовано понад 360 тис. випадків коронавірусу, у тому числі 6 тис. смертей.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. У Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

Також у США в понеділок, 14 грудня, розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк.