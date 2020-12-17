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Суд у Парижі оголосив вироки у справі про напад на Charlie Hebdo

Організатор теракту отримав довічне.

Суд у Парижі оголосив вироки у справі про напад на Charlie Hebdo
Фото: EPA/UPG

Суд у Парижі засудив обвинувачених у справі про напад на редакцію журналу Charlie Hebdo до тривалих термінів ув'язнення.

На лаві підсудних опинилися 11 осіб, ще трьох судили заочно - вони зуміли втекти в Сирію і перебувають у розшуку, передає Reuters.

Максимально суворе покарання у вигляді довічного позбавлення волі призначено організаторові теракту Мохамеду Белусіну. Алі Різа Пола і і Айят Бумедьєн засуджені до тридцяти років в'язниці. Вони безпосередньо брали участь у підготовці нападу на журналістів.

Бумедьєн, яку прокуратура назвала "принцесою Ісламської держави", як і раніше переховується від слідства.

Звинувачення в тероризмі були зняті з шести підсудних. Їх було визнано винними в скоєнні менш серйозних злочинів.

У результаті збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року загинули 12 осіб. Напад здійснили брати Шериф і Саїд Куаші, які заявили про свою приналежність до угруповання "Аль-Каїда". Вони були вбиті під час спецоперації.

Їхній спільник Амеді Кулібалі 9 січня того ж року застрелив співробітницю поліції на південній околиці Парижа, а потім захопив заручників у магазині Hyper-Cacher і там убив ще чотирьох осіб. Поліція застрелила Кулібалі.

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