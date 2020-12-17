Данія оголошує жорсткий локдаун на Різдво та Новий рік

Влада Данії очікує, що найближчі місяці будуть найважчими з початку пандемії.

Данія введе сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення COVID-19.

Про це заявила в середу прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен, передає Reuters.

Торгові центри закриються в четвер, а інші магазини, за винятком супермаркетів та продуктових магазинів, закриються 25 грудня. Учнів, які продовжують навчання у школі, відправлять додому з понеділка.

"Наша система охорони здоров'я знаходиться під тиском. Ми повинні діяти зараз", - сказала Фредеріксен.

За її словами, влада Данії очікує, що найближчі місяці будуть найважчими з початку пандемії.

В Данії в середу виявили рекордні 3 692 нових випадків зараження коронавірусом.

За словами міністра охорони здоров’я Магнуса Хойніке, за минулу добу в Данії було госпіталізовано 54 хворих на COVID-19, в результаті чого кількість людей, які зараз перебувають у лікарнях, становила 493, і влада побоюється, що таких є більше.

Нагадаємо, уряд Нідерландів 15 грудня ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну щонайменше на п’ять тижнів - з 15 грудня до 19 січня.