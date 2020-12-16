Рада ЄС ухвалила запобіжні заходи у сфері транспорту на випадок, якщо не буде укладено угоди після Brexit

Правові пропозиції мають на меті підготувати транспортний сектор до будь-яких ймовірних сценаріїв після 1 січня 2021 року.

Рада Європейського Союзу на рівні постійних представників ухвалила пакет заходів, спрямованих на запобігання порушенням у роботі транспортної системи на випадок, якщо до кінця року ЄС не вдасться досягти угоди з Великою Британією.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Правові пропозиції мають на меті підготувати транспортний сектор до будь-яких ймовірних сценаріїв після 1 січня 2021 року. Ці запобіжні заходи дозволять пом’якшити суттєві порушення у цій сфері, які можуть виникнути у випадку, якщо угоди з Великою Британією не буде досягнуто", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відповідно до правил продовжується надання певних послуг у сфері авіаційного транспорту між ЄС і Великою Британією на наступні 6 місяців, на основі взаємності.

Також встановлюється взаємне визнання сертифікатів з безпеки для різного роду авіаційного обладнання, що має дозволити продовжити польоти та уникнути будь-яких заборон на використання літаків Євросоюзу.

Запобіжні заходи мають на меті також запровадження на наступні 6 місяців спільних правил для збереження інтенсивності руху на автошляхах, - це стосується як вантажних, так і пасажирських перевезень, на основі взаємності.

Ухвалення цього пакета заходів надає мандат Німецькому головуванню Європейської Ради на погодження цих пропозицій з Європейським парламентом для ухвалення згаданих регуляторних правил у першому читанні ще до кінця поточного року.

Нагадаємо, 10 грудня Єврокомісія запропонувала шляхи уникнення "хаосу" на випадок жорсткого Brexit.ЄС планує виділити 5 млрд євро, щоб допомогти підприємствам адаптуватися до ситуації після Brexit.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Велика Британія з більшою ймовірністю покине орбіту ЄС 31 грудня без торговельної угоди, ніж з угодою.

28 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.