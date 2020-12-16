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Меркель про відносини з РФ: "Не можна закривати очі на реальність"

Канцлерка зауважила, що Німеччина проводить "дуже чесну політику щодо Москви".

Меркель про відносини з РФ: "Не можна закривати очі на реальність"
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина хотіла б встановити хороші відносини з РФ, однак не можна закривати очі на реальність.

Про це Меркель сказала під час виступу в парламенті, повідомляє T-Online.

"Не варто закривати очі на реальність", - заявила Меркель. 

При цьому вона зауважила, що Німеччина проводить "дуже чесну політику щодо Москви".

За словами канцлерки, е можна ігнорувати такі речі як отруєння опозиціонера Олексія Навального, вбивство колишнього чеченського командира в Берліні та невеликий прогрес у Мінському процесі щодо конфлікту в Україні. 

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального можуть бути причетні співробітники ФСБ РФ.

У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканалу CNN зазначено, що замах на Навального в Томську здійснила група з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

У зв'язку зі справою Навального Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість чоловік, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються.

Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

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