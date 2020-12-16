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Посол України в Туреччині прилетів до Києва для участі у "квадризі" з питань безпеки

Міністри закордонних справ та міністри оборони України та Туреччини проведуть спільну нараду.

Посол України в Туреччині прилетів до Києва для участі у "квадризі" з питань безпеки
Андрій Сібіга
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга прибув до Києва для участі у спільній нараді міністрів закордонних справ та міністрів оборони України та Туреччини.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Прибув для участі в «квадризі» - ще один серйозний захід проводимо. Термін «квадрига» розшифровується як зустріч у форматі  2+2 (спільно міністри закордонних справ та міністри оборони України та Туреччини... Завершуємо інтенсивний  рік надважливим заходом, який покликаний, зокрема, посилити безпеку в Чорноморському регіоні)", - написав Сибіга.

Він зазначив, що про започаткування такого формату домовилися президенти Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган під час зустрічі в Стамбулі. А в ході візиту до Туреччини міністр закордонних справ України  Дмитро Кулеба домовився про  проведення заходу у Києві 18 грудня.

"Окрім того, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запрошений як почесний гість для виступу перед українськими послами та генеральними консулами під час наради, яка проходитиме в онлайн режимі.

Нагадаємо, 14 грудня Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників.

В рамках візиту президента  Зеленського до Анкари 16 жовтня було підписано Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини в галузі оборонно-промислових проектів. У той самий час було підписано Рамкову військову угоду між Україною та Туреччиною. Документ передбачає розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці.

Зеленський також запросив Туреччину приєднатися до Кримської платформи - міжнародного "майданчику" для обговорення з партнерами деокупації Криму.

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