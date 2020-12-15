Данія пропонує Україні співпрацю у в сфері будівництва кораблів

Посол Данії в Україні висловив готовність до розвитку співпраці між країнами.

Фото: https://www.facebook.com/oleguruskyi

Віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і посол Данії Оле Егберг Міккельсен обговорили реформування оборонної промисловості в Україні, а також співробітництво між країнами.

Про це Уруський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Поінформував посла про плани з реформування оборонної промисловості України, зокрема зі створення холдингів і корпоратизації підприємств. Підкреслив, що ми здійснюємо реформи не заради самих реформ, а з метою створення в країні сприятливого бізнес-клімату", - написав Уруський.

Зі свого боку посол Данії в Україні висловив готовність до розвитку співпраці між країнами. Посол також зазначив, що Україна і Данія є близькими партнерами.

"У той же час посол зазначив, що Данія готова надати допомогу Україні в процесі реформування промисловості і розвивати співробітництво між країнами за різними напрямками, зокрема в сфері кораблебудування. Зараз є цікаві пропозиції, які вимагають належної уваги", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, 14 грудня міністр оборони України Андрій Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотників для потреб Збройних Сил України.