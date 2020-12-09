Громадянина Росії звинуватили в шпигунстві у Данії

Данія звинуватила в шпигунстві громадянина Росії. Останнім часом він проживав на території Данії.

За версією слідства, чоловік, ім'я та вік якого не розкриваються, надавав інформацію про данські енергетичні технології російській розвідці, пише Reuters.

За словами прокурора, росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року. Відповідну заяву в прокуратурі оприлюднили сьогодні, 9 грудня.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості. Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронців, у нього були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

Рік тому у Франції повідомили про базу російських шпигунів, яка розташовувалася в Альпах. 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи як базу для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їх підручними для обміну інформацією.