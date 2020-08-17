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У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії секретні дані

Чоловікові загрожує 15 років в'язниці за розголошення державної таємниці.

У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії секретні дані

Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на газету Aftenposten.

Чоловік визнає це, але наполягає, що в повідомленнях немає жодних конфіденційних відомостей.

Як зазначає видання, підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронців, у нього були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

Затриманому 50 років і він є громадянином Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

"Його звинувачують у передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Своєю чергою, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють у передачі інформації російській стороні. Представник спецслужби повідомив, що між обвинуваченим і російськими розвідниками проводилися зустрічі.

Сторона захисту зазначила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що в повідомленнях не містилося жодних конфіденційних відомостей. Однак звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що підозрюваний розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін він отримував великі суми.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії "розголошення державної таємниці". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Австрії затримали співробітника австрійської контррозвідки, якого підозрювали в розголошенні державної таємниці. Прокуратура Австрії понад рік розслідувала дії співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом.

Того ж місяця викрили полковника у відставці, який з 1990-х років працював на російську розвідку. Офіцер, якому зараз більш ніж 70 років, отримав за цей час як винагороду 300 тис. євро. 

Шпигун займав непомітну посаду в штабі австрійської армії і раз на два тижні зустрічався зі своїм російським куратором "Юрієм" і отримував від нього завдання. Росіян цікавили, наприклад, конфіденційні дані про австрійську авіацію, артилерійські системи, ситуацію з міграцією, профілі високопоставлених офіцерів. 

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