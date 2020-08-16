Видані Росії "вагнерівці" розповіли, що прямували через Білорусь на роботу в Сирію та Лівію

Видані Росії бойовики приватної військової компанії "Вагнера" розповіли, що потрапили до Білорусі, нібито відгукнувшись на оголошення про роботу в Лівії та Сирії. Робота полягала в охороні нафтових об'єктів.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "РИА Новости".
Як зазначає видання, вони зв'язалися з куратором, який запропонував роботу з охорони нафтових об'єктів у Лівії та Сирії. Спочатку куратор просив набрати 30 осіб, пізніше запит збільшили до 180. При цьому була вимога про досвід участі в бойових діях на Донбасі чи Сирії.
Згодом їм заявили, що колишній куратор загинув, а новий уже запропонував їхати на охорону об'єктів "Роснефти" у Венесуелі. Передбачалося, що бойовиків доставлять туди рейсами Мінськ - Стамбул - Гавана - Каракас, однак за добу до вильоту особа, яка займалася їх логістикою, заявила, що замовить нові квитки на 30 липня. Після цього найманці виїхали в санаторій, де їх затримали білоруські силовики.
Відтак їм заявили про підозру в підготовці до масових протестів і збройного опору правоохоронним органам.
Нагадаємо, за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації Білорусь передала РФ 32 затриманих наприкінці липня членів ПВК "Вагнер". Їх передали відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", серед яких 28 осіб підозрюються у терористичній діяльності на території України, матиме трагічні наслідки. Президент вважає таке рішення білоруської влади некоректним і неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах.
Своєю чергою секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі. Він зазначив, що влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком стосовно України.