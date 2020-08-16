Видані Росії "вагнерівці" розповіли, що прямували через Білорусь на роботу в Сирію та Лівію

Видані Росії бойовики приватної військової компанії "Вагнера" розповіли, що потрапили до Білорусі, нібито відгукнувшись на оголошення про роботу в Лівії та Сирії. Робота полягала в охороні нафтових об'єктів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "РИА Новости".

Як зазначає видання, вони зв'язалися з куратором, який запропонував роботу з охорони нафтових об'єктів у Лівії та Сирії. Спочатку куратор просив набрати 30 осіб, пізніше запит збільшили до 180. При цьому була вимога про досвід участі в бойових діях на Донбасі чи Сирії.

Згодом їм заявили, що колишній куратор загинув, а новий уже запропонував їхати на охорону об'єктів "Роснефти" у Венесуелі. Передбачалося, що бойовиків доставлять туди рейсами Мінськ - Стамбул - Гавана - Каракас, однак за добу до вильоту особа, яка займалася їх логістикою, заявила, що замовить нові квитки на 30 липня. Після цього найманці виїхали в санаторій, де їх затримали білоруські силовики.

Відтак їм заявили про підозру в підготовці до масових протестів і збройного опору правоохоронним органам.

Нагадаємо, за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації Білорусь передала РФ 32 затриманих наприкінці липня членів ПВК "Вагнер". Їх передали відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передача Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", серед яких 28 осіб підозрюються у терористичній діяльності на території України, матиме трагічні наслідки. Президент вважає таке рішення білоруської влади некоректним і неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах.