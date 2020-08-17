122 затриманих на акціях у Білорусі залишаються в ізоляторах, - генпрокуратура

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь опублікувала список адміністративно затриманих на акціях протестів, котрих досі не звільнено і котрі перебувають у ізоляторах по всій країні.

У списку - 122 прізвища, найбільше людей сидить в Жодині і Бресті, пише TUT.BY.

У відомстві повідомляють про численні заяви з вимогами порушити кримінальні справи за фактами перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Зазначається, що, відповідно до законодавства, заяви скеровують до Слідчого комітету Республіки Білорусь для прийняття рішень по суті.

У генпрокуратурі запевняють, що за кожним фактом буде проведена об'єктивна, повна і всебічна перевірка.

У Слідчому комітеті білоруському виданню повідомили, що наразі за заявами побитих громадян проводять перевірки, даних про порушені кримінальні справи на цей час немає.

Пізніше в телеграм-каналі відомства з'явилося повідомлення, що робота зі встановлення об'єктивних обставин протиправних дій протягом масових заворушень триває. У слідчі органи надійшло 124 заяви і повідомлення про насильницькі дії протестувальників проти співробітників правоохоронних органів, знищення і пошкодження майна (службового автотранспорту, об'єктів міської інфраструктури).

При цьому, за даними СК, понад 600 громадян звернулися з заявами про отримання тілесних ушкоджень при їх затриманні співробітниками правоохоронних органів і близько 100 осіб - про отримання тілесних ушкоджень у місцях тимчасового утримання.

Нагадаємо, що однією з вимог протестувальників сьогодні є звільнення всіх затриманих на акціях протесту і розслідування за фактами надмірного застосування сили з боку бійців ОМОНу та інших правоохоронних підрозділів до демонстрантів.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.