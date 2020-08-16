Туреччина посилює карантин через збільшення випадків зараження COVID-19

Літнім людям заборонили ходити на пікніки, відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля тощо.

У Туреччині на тлі зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом посилюють карантинні заходи та посилюють обмеження для окремих категорій громадян, зокрема літніх людей.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяви МОЗ Туреччини.

Обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Шанлиурфа, Елазиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін.

У всіх цих провінціях літнім людям віком за 65 обмежили час користування громадським транспортом і відвідування торгівельних центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля тощо.

В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

У провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах також стосуються дітей віком до 15 років. У провінції Газівантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту. У провінції Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.

Загальні рекомендації щодо заходів епідзахисту надає МОЗ, рішення щодо запровадження обмежень приймаються на місцях комітетами з охорони здоров’я.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що за останню добу в світі зафіксовано 284 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, на ранок п'ятниці кількість інфікованих у світі від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 сягнула 20 млн 905 тис. 276 осіб, збільшившись за добу на 284 тис. 429.

Водночас за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці найважливіших світових подій, кількість інфікованих у світі перевищила 21 млн.