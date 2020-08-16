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Армія Ізраїлю нанесла авіаудари по об’єктах ХАМАС у секторі Газа

Ізраїльські військові заявили, що перехопили дві ракети зі сторони "терористів".

Армія Ізраїлю нанесла авіаудари по об’єктах ХАМАС у секторі Газа
Фото: m.minval.az

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по об'єктах радикального ісламістського руху ХАМАС після ракетного обстрілу з території сектору Газа. Про це йдеться у повідомленні ізраїльських військових у неділю, 16 серпня.

Ціллю ізраїльської авіації став склад боєприпасів. Військові заявили, що продовжать протистояти "будь-яким спробам завдати шкоди мирним жителям Ізраїлю".

Також ізраїльська влада у відповідь на обстріл повністю закрила зону для рибальства біля узбережжя сектора Газа.

Раніше цього дня ЦАХАЛ заявив про запуск "терористами" двох ракет в напрямку території Ізраїлю. Обидві ракети були перехоплені системою ППО "Залізний купол". 

Поліція повідомила про одного постраждалого і пошкоджений будинок в ізраїльському місті Сдерот.

Увечері 15 серпня на кордоні Ізраїлю і сектора Газа сталися зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Армія Ізраїлю повідомила, що палестинці палили автомобільні шини і кидали гранати в бік розділового паркану.

Нагадаємо, в лютому цього року Палестина розірвала відносини зі США та Ізраїлем через "мирний план" Трампа. 

Він передбачав створення двох держав - єврейської та палестинської. Єрусалим мав би залишитись неподільною столицею Ізраїлю. Палестинською столицею став би Східний Єрусалим. Йдеться не про ту східну частину Єрусалима, в якій розташовані всі основні святині, а відокремлену від міста роздільним парканом частину, яка включає райони Кафр-Акаба і Шуафат, де розташований табір біженців. На Храмовій горі в Єрусалимі зберігається статус-кво.

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