У США допустили укладення нової ядерної угоди з Росією без Китаю

У США допустили можливість укладення нової ядерної угоди спершу з Росією заради тиску на переговорах з Китаєм. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєнням Маршалл Біллінгслі в інтерв'ю Nikkei.

"Це, на мою думку, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, ймовірно, зможемо домовитися з Росією, що стало б тією основою, до якої ми хотіли б долучити Китай", - заявив Біллінгслі виданню телефоном.

За його словами, Вашингтон прагнув досягти тристоронньої угоди з Москвою та Пекіном, але зараз відкритий для двосторонньої угоди з РФ.

Спецпредставник Трампа у понеділок та вівторок перебуватиме у Відні, де має зустрітись із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим для перемовин щодо досягнення угоди.

Видання відзначає, що адміністрація Трампа прагне нової угоди щодо ядерної зброї з трьома умовами: участь Китаю, додаткові обмеження щодо всіх видів ядерної зброї та посилення контролю за її виконанням.

Попри те, що США наполягають на участі Пекіна у новій угоді, Китай поки що відмовляється.

Нагадаємо, дія Договору ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією припинилася 2 серпня 2019 року після того, як обидві сторони офіційно вийшли з угоди. Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або "Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її продовження.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що США і Росія повинні продовжити дію договору СНО-1, щоб підтримати глобальну систему контролю над ядерною зброєю і отримати час, щоб переконати Китай приєднатися до нової міжнародної угоди.