Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Зеленський попередив про трагічні наслідки передачі "вагнерівців" Росії
Зеленський попередив про трагічні наслідки передачі "вагнерівців" Росії
Лукашенко заявив, що нікому країну не віддасть і посередники йому не потрібні
Лукашенко заявив, що нікому країну не віддасть і посередники йому не потрібні
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
Після розмови Лукашенко з Путіним в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми" (оновлено)
Після розмови Лукашенко з Путіним в Кремлі пообіцяли "врегулювати всі проблеми" (оновлено)
Лукашенко назвав страйки на підприємствах "ножем у спину" і закликав звільняти тих, хто страйкує
Лукашенко назвав страйки на підприємствах "ножем у спину" і закликав звільняти тих, хто страйкує
У Мінську тисячі людей вийшли попрощатись із загиблим демонстрантом
У Мінську тисячі людей вийшли попрощатись із загиблим демонстрантом
Офіс президента відреагував на рішення Лукашенка передати "вагнерівців" Росії
Офіс президента відреагував на рішення Лукашенка передати "вагнерівців" Росії
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
ГоловнаСвіт

У США допустили укладення нової ядерної угоди з Росією без Китаю

Вашингтон планує залучити Пекін до перемовин пізніше.

У США допустили укладення нової ядерної угоди з Росією без Китаю
Фото: EPA/UPG

У США допустили можливість укладення нової ядерної угоди спершу з Росією заради тиску на переговорах з Китаєм. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєнням Маршалл Біллінгслі в інтерв'ю Nikkei.

"Це, на мою думку, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, ймовірно, зможемо домовитися з Росією, що стало б тією основою, до якої ми хотіли б долучити Китай", - заявив Біллінгслі виданню телефоном.

За його словами, Вашингтон прагнув досягти тристоронньої угоди з Москвою та Пекіном, але зараз відкритий для двосторонньої угоди з РФ.

Спецпредставник Трампа у понеділок та вівторок перебуватиме у Відні, де має зустрітись із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим для перемовин щодо досягнення угоди.

Видання відзначає, що адміністрація Трампа прагне нової угоди щодо ядерної зброї з трьома умовами: участь Китаю, додаткові обмеження щодо всіх видів ядерної зброї та посилення контролю за її виконанням.

Попри те, що США наполягають на участі Пекіна у новій угоді, Китай поки що відмовляється.

Нагадаємо, дія Договору ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією припинилася 2 серпня 2019 року після того, як обидві сторони офіційно вийшли з угоди. Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або "Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її продовження. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що США і Росія повинні продовжити дію договору  СНО-1, щоб підтримати глобальну систему контролю над ядерною зброєю і отримати час, щоб переконати Китай приєднатися до нової міжнародної угоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також