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Макрон закликав ЄС підтримати білорусів

Протести в Білорусі тривають уже тиждень.

Макрон закликав ЄС підтримати білорусів
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейський Союз підтримати білорусів у їхній боротьбі за права і свободи.

Про це французький лідер написав у твіттері.

"Європейський Союз повинен мобілізовуватися разом із сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу до своїх прав, своєї свободи та свого суверенітету", - зазначив Макрон.

Протести в Білорусі тривають уже тиждень - з 9 серпня, коли в країні відбулися вибори президента.

За офіційними даними, їхнім переможцем став Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді глави держави з 1994 року.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Раніше на підтримку протестувальників виступив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Крім того, 14 серпня з'явилася інформація про те, що міністри закордонних справ Євросоюзу погодили застосування санкцій щодо Білорусі на тлі останніх подій у республіці.

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