У НАТО спростували інформацію про нарощування сил біля кордонів Білорусі

НАТО відкинуло заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про нарощування військової міці біля західного кордону цієї країни.
Про це заявила речниця альянсу Оана Лангеску, повідомляє Reuters.
"Нема нарощування сил НАТО в регіоні. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині альянсу не є загрозою для будь-якої країни. Вона має суто оборонний характер і є пропорційною. Ця присутність має на меті запобігання конфліктам і збереження миру", - заявила речниця НАТО.
Вона додала, що НАТО уважно слідкує за подіями в Білорусі та закликала до поваги основних свобод, у тому числі права на мирний протест.
У неділю, 16 серпня, на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив, що НАТО дислокувало танки і літаки за 15 хвилин від білоруського кордону.
Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв’язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими.
Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.
15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.