У НАТО спростували інформацію про нарощування сил біля кордонів Білорусі

В альянсі зазначили, що уважно стежать за ситуацією з виборами.

НАТО відкинуло заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про нарощування військової міці біля західного кордону цієї країни.

Про це заявила речниця альянсу Оана Лангеску, повідомляє Reuters.

"Нема нарощування сил НАТО в регіоні. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині альянсу не є загрозою для будь-якої країни. Вона має суто оборонний характер і є пропорційною. Ця присутність має на меті запобігання конфліктам і збереження миру", - заявила речниця НАТО.

Вона додала, що НАТО уважно слідкує за подіями в Білорусі та закликала до поваги основних свобод, у тому числі права на мирний протест.

У неділю, 16 серпня, на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив, що НАТО дислокувало танки і літаки за 15 хвилин від білоруського кордону.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв’язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.