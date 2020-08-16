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Учасники мітингу в Мінську вимагають відставки Лукашенка

Протестувальники підтримують вимогу про проведення нових виборів.

Учасники мітингу в Мінську вимагають відставки Лукашенка
Фото: https://t.me/tutby_official

На мітингу, що проходить сьогодні в столиці Білорусі, соратниця кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє TUT.by.

"Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і акціях протесту: Віктора і Едуарда Бабариків, Сергія Тихановського, Павла Северинця, Миколу Статкевича, Ігоря Лосика, всіх політв'язнів, і 4 тисячі людей, які залишаються у в'язниці. Всі повинні бути звільнені негайно!

Усім постраждалим від дій силовиків повинна бути призначена і виплачена компенсація.

І наша головна вимога - колишній президент повинен подати у відставку!"

Колесникова заявила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тихановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.

"Згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня", - зазначила вона.

Соратниця Тихановської також повідомила, що опозиція в понеділок подасть заяву про порушення кримінальної справи за фактами смерті людей і знущань над людьми співробітниками правоохоронних органів.

"Усі, хто застосовував насильство до демонстрантів і просто перехожих на вулицях, в автозаках і згодом у РУВС і СІЗО, повинні відповісти згідно з законом республіки Білорусь!"

Нагадаємо, в неділю, 16 серпня, у Білорусі проходить історичний марш "За свободу". У Мінську біля стели "Мінськ - місто герой", за підрахунками ЗМІ, зібралися понад 200 тисяч осіб. TUT.by пише, що це наймасовіша акція протесту в історії незалежної Білорусі.

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