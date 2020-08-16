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Прессекретар НАТО спростував слова Лукашенка про "нарощування військ" біля кордону з Білоруссю

"У регіоні немає нарощування сил Альянсу".

Прессекретар НАТО спростував слова Лукашенка про "нарощування військ" біля кордону з Білоруссю
Фото: nato.int

НАТО спростувало слова Олександра Лукашенка про нібито нарощування військової потужності біля західного кордону Білорусі. Про це заявив прессекретар Альянсу, передає Reuters

"У регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначена для запобігання конфліктам і збереження миру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю на провладному мітингу у Мінську Лукашенко заявив про нарощування військової потужності НАТО на західних кордонах Білорусі.

"Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни", - сказав він.

У Білорусі восьмий день тривають масові мітинги. Люди не згодні з результатами президентських виборів, за якими Лукашенко набрав понад 80% голосів. 

16 серпня у Мінську та інших містах Білорусі провели багатотисячні марші “За свободу” з вимогою провести нові вибори.

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