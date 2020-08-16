Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть яких - завтра почну"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав на провладний мітинг на площі Незалежності в Мінську.

"Я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захистили, хоча не без цього. Я покликав вас, щоб ви вперше за чверть століття захистили свої сім'ї, свою країну", - почав свій виступ Лукашенко.

"Ми отримали кривавий уламок імперії. Ви просили шматок хліба, 20 доларів зарплати в рік, просили запустити заводи, просили трактор, комбайн, щоб спасти село, щоб ви могли працювати для неньки, щоб ви мали молоко і хліб, просили не приватизовувати заводи і фабрики… Ви просили повернути честь офіцеру і солдату, які боялись виходити на вулицю. Ви просили мене молодого і недосвідченого відвести народ від прірви. І я це зробив, ми побудували суверенну незалежну державу", - сказав Лукашенко.

Люди почали аплодувати і скандувати "Білорусь".

"Я хочу звернутись до тих хто сьогодні дезорієнтований, хочу спитати у вас, чого ви хочете сьогодні? Ви хочете свободи? Скажіть якої! Ви хочете змін? Яких?! Що будемо змінювати?! Ви хочете реформ? Скажіть яких - завтра почну", - обурився білоруський президент.

Лукашенко також згадав у промові Україну.

"Є літаки на зльоті в 15 хвилинах від нашого кордону. Йде нарощування воєнної міці біля західного кордону. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, їхнє керівництво, наказують нам провести нові вибори. Якщо ми послухаємо їх, ми загинемо як держава, як народ, як нація", - висловився він.

Лукашенко зізнався, що зганяє силовиків на площі, замість того, щоб "тримати їх на полігонах". Він також наголосив, що Білорусі непотрібні "заморські уряди", а керівництво країни "будуть обирати самі".

"Нам пропонують солдат НАТО - чорношкірих, жовторотих і білобрисих. Нас хочуть одягнути в личаки і поганяти батогом! Невже ви цього не бачите? Якщо цього хтось хоче - без мене. Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цього не буде", - емоційно заявив Лукашенко.

"А тепер не для мітингу. Але я вам повинен це сказати, адже ви приїхали з півночі, сходу і заходу країни. У мене, може, не буде такої можливості сказати вам всім: так, ми проводили жорсткий курс. Так, комусь моя політика не подобалася. Влада не така! Але ми з вами цю владу затвердили в середині 90-х, примаючи нову Конституцію. Ви тоді просили навести порядок - я його навів!", - пригадав білоруський президент.

Наприкінці виступу він став на коліна: "Я стаю перед вами на коліна, ви цього заслужили, дякую вам".

Нагадаємо, протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу щодо забезпечення безпеки.

Водночас із провладним мітингом у Мінську тисячі людей збиралися на "історичний марш за свободу". Люди вимагають відставки Лукашенка.