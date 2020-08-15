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Голова МЗС Литви назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Лінас Лінкявічюс розкритикував Лукашенка за звернення до Путіна.

Голова МЗС Литви назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"
Линас Линкявичюс
Фото: eastbook.eu

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі" і розкритикував його звернення до президента Росії Володимира Путіна.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти своїх громадян, які несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика зарубіжна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - написав голова МЗС Литви.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Після голосування громадяни Білорусі вийшли на протестні акції, які тривають досі. Лукашенко, який, за версією ЦВК, виграв вибори з результатом 80% голосів, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб. Двоє людей загинули.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. Науседа також наголосив, що Литва "завжди готова надати притулок силам, готовим будувати свободу і демократію". Так, опонентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виїхала до Литви через погрози.

15 серпня Лукашенко провів нараду в Центрі стратегічного управління Міністерства оборони, під час якої заявив, що нікому країну не віддасть. Він також зазначив, що для рішення ситуації йому не потрибні посередники з інших країн. При цьому Лукашенко зателефонував Путіну і поінформував його про ситуацію, яка склалася в Білорусі.

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