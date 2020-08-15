Голова МЗС Литви назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі" і розкритикував його звернення до президента Росії Володимира Путіна.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти своїх громадян, які несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика зарубіжна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - написав голова МЗС Литви.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Після голосування громадяни Білорусі вийшли на протестні акції, які тривають досі. Лукашенко, який, за версією ЦВК, виграв вибори з результатом 80% голосів, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб. Двоє людей загинули.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. Науседа також наголосив, що Литва "завжди готова надати притулок силам, готовим будувати свободу і демократію". Так, опонентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виїхала до Литви через погрози.

15 серпня Лукашенко провів нараду в Центрі стратегічного управління Міністерства оборони, під час якої заявив, що нікому країну не віддасть. Він також зазначив, що для рішення ситуації йому не потрибні посередники з інших країн. При цьому Лукашенко зателефонував Путіну і поінформував його про ситуацію, яка склалася в Білорусі.