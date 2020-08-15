Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви закликали владу Білорусі провести нові вибори

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії - Кріш’яніс Каріньш і Литви - Саулюс Скверняліс закликали владу Білорусі провести нові та вільні вибори президента. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій у суботу, 15 серпня.

Зустріч прем'єр-міністрів відбулась в естонському місті Тарту 14-15 серпня в рамках Балтійської ради міністрів.

"Прем'єр-міністри закликають білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів", - йдеться у документі.

Прем'єр-міністри закликали Європейський Союз "знайти можливості запровадження санкцій проти посадовців, відповідальних за застосування насильства, водночас не караючи народ Республіки Білорусь за дії його керівництва".

"Також важливо, щоб ЄС знайшов шляхи і способи надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві", - вважають глави трьох урядів.

Раніше президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії закликали Олександра Лукашенка організувати "круглий стіл" з питань національного примирення. Глави держав запропонували стати посередниками для досягнення мирного рішення.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Лукашенко більше не є законним лідером Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на 13 серпня офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

15 серпня тисячі людей вийшли на мітинг у Мінську, щоб попрощатись із загиблим демонстрантом - 34-річним Олександром Тарайковським.