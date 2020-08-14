У Білорусі порушили понад 90 кримінальних справ через протести

Слідчі органи Білорусі з початку протестів порушили понад 90 кримінальних справ. За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, під час масових акцій постраждав 121 співробітник міліції.

Про це йдеться на сайті МВС Білорусі.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що з 13 серпня протести у Білорусі здебільшого мали мирний характер.

"Виступи 13 серпня переважно мали мирний характер. Учасники так званих ланцюжків солідарності, що вишикувалися в столиці і низці міст республіки, висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами", - йдеться в повідомленні білоруського МВС.

"У результаті масових заворушень з 9 по 13 серпня постраждав 121 співробітник міліції. Слідчі органи порушили понад 90 кримінальних справ. Правова оцінка буде дана всім протиправним діянням", - повідомили у правоохоронному відомстві.

Нагадаємо, опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська сьогодні записала відеозвернення, у якому закликала владу піти на діалог і припинити насильство.

Вона закликала всіх мерів 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових акцій у кожному місті.

11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому вона читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.