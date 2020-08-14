Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі. Уже агресія почалася проти країни".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав на нараду членів Ради безпеки. На ній він укотре заявив, що масові протести через результати виборів нібито організували люди з-за кордону.

Про це пише БЕЛТА.

"Абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, заводіями цього всього та організаторами є люди з-за кордону. У перших рядах ідуть люди з кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де вже не зовсім діти", - заявив він.

Білоруський президент сказав, що не може висунути комусь претензії. Однак попросив міністра внутрішніх справ та силовиків не бити людину, яка впала і лежить, бо "ми все-таки слов'яни".

При цьому він заявив, що протестувальники ідуть "з ножами, заточками, на ДАІ". Лукашенко закликав батьків "зайняти своїх дітей".

"Не висовуйтеся зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо. Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що в Білорусі шостий день не вщухають акції протесту, що розпочалися після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг свою головну опонентку Світлану Тихановську. До страйків долучилися медики, журналісти, працівники культури, робітники найбільших підприємств Білорусі.

Сьогодні Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, Світлана Тихановська - 10,1%.

Тим часом Тихановська сьогодні опублікувала нове відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%. Тихановська також оголосила про створення координаційної ради для "трансферу влади" в Білорусі.