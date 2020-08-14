Голова МЗС Білорусі: ми готові до об'єктивного діалогу з усіх питань, пов'язаних з розвитком подій в країні

Володимир Макей поговорив по телефону з головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей провів телефонну розмову з членом Федеральної ради, головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Іньяціо Касісом.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи швейцарської сторони.

"У центрі уваги - минулі вибори президента Республики Білорусь и актуальна ситуация в нашій країні. Володимир Макей вислови вдячність швейцарській стороні за забезпечення безпеки и порядку в ході голосування на віборчій дільниці в посольстві Беларуси в Швейцарии", - розповілі в прес-службі МЗС Білорусі.

Макей також запевнив, що білоруська сторона готва "до конструктівної и об'єктивного діалогу з зарубіжнімі партнерами з усіх питань, пов'язаних з розвитку подій під час віборчої кампании і післе її завершення".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на 13 серпня офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб. Двоє людей загинуло.

Тим часом по державному ТБ Білорусі показують побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах. З кількох держканалів почали звільнятися співробітники, а демобілізовані білоруські силовики запустили флешмоб, у якому викидають свою форму і переходять на бік народу.

Сьогодні, 14 серпня, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збирає нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.