Кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 20,9 млн

За добу захворіли більш ніж 284 тис. осіб.

Від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих у світі станом на ранок п'ятниці сягнула 20 млн 905 тис. 276 людей, збільшившись за добу на 284 тис. 429.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.

За даними на 8:00 минулого четверга, цей показник становив 335 тис. 965.

Водночас за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці найважливіших світових подій, кількість інфікованих у світі перевищила 21 млн.

Число жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі зафіксовано на рівні 755 тис. 550 порівняно з 749 тис. 758 станом на ранок четверга.

Понад 1 млн хворих від початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах виявлено 5 млн 248 тис. 242 хворих (зростання за добу на 60 тис. 091), померли 167 тис. 071 (зростання на 1 тис. 488), вилікувалися понад 1,77 млн.

У Бразилії зареєстровано 3 млн 224 тис. 876 випадків зараження (зростання за добу - 55 тис. 155) і 105 тис. 463 випадки смерті (зростання за добу - 1 тис. 262), вилікувалися понад 2,52 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу кількість захворілих зросла на 64 тис. 553, до 2 млн 461 тис. 191. За добу померли 1 тис. 007 осіб, кількість померлих становить 48 тис. 040 осіб, вилікувалися більше ніж 1,75 млн.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 12 серпня, у світі зареєстрували 266 121 новий випадок захворювання на коронавірус СOVID-19. Померли за добу 6,5 тис. осіб